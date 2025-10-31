Chi è Daniele Baldini? Il collaboratore di Spalletti che ha rifiutato la Juve

Nella conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti, neo tecnico della Juve, ha citato Daniele Baldini. Ecco chi è

di Alessandro Antei

Dopo l’esonero di Igor Tudor, sostituto ad interim da Massimo Brambilla -allenatore della Next Gen- nella vittoria contro l’Udinese, è arrivato il giorno dell’ufficialità di Luciano Spalletti alla Juve. Nella conferenza stampa di presentazione, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha parlato anche dello staff che lo accompagnerà in questa avventura.

Il tecnico di Certaldo ha infatti chiarito che, dopo tanti anni di collaborazione, non sarà affiancato da Daniele Baldini. Quest’ultimo, ex calciatore di Siena ed Empoli tra le tante, dopo una parentesi poco fortunata da allenatore, decise di intraprendere il percorso da collaboratore di Spalletti.

Dalla prima esperienza con la Roma, nel 2005, passando per San Pietroburgo, di nuovo Roma, Milano e Napoli, Baldini lo ha sempre accompagnato: anche nell’ultima avventura da CT dell’Italia. Il mister toscano è rimasto stupito dal rifiuto del suo storico collaboratore, tuttavia, ha deciso di citarlo e ringraziarlo nella sua presentazione. Ecco le sue parole.

“Volevo spendere due parole in favore di Daniele Baldini che ha deciso di terminare questa storia: l’ha deciso totalmente lui, io ci sono rimasto anche un po’ sorpreso quando me lo ha detto. Lo ringrazio per tutto quello che mi ha messo a disposizione, per tutto quello che ho imparato perché lui è uno di quelli svegli che sanno fare il proprio lavoro. Con quel fisico lì, se non fosse stato sveglio, non sarebbe arrivato dove è arrivato lui da calciatore. Mi dispiace ma devo assolutamente accettare quella che è la sua volontà.”