Gol annullato a Danilo, l’IFAB valuterà modifiche al regolamento

Domenica sera, nel match vinto dalla Juventus contro l'Inter per 2-0, è stato annullato un gol al difensore bianconero, per tocco di mano

redazionejuvenews

Domenica sera la Juventusha ottenuto una netta vittoria sull'Inter, grazie ai gol di Rabiot e Fagioli. Questi tre punti sono stati fondamentali, in vista del rush finale che vedrà la squadra di Allegri affrontare due impegni in questa settimana. Prima ci sarà il Verona, giovedì alle 18:30, e poi la Lazio, domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium. Poi ci sarà la sosta per il Mondiale.

Ma tornando al derby d'Italia, c'è stato un episodio controverso. Infatti c'è stata più di qualche polemica per il gol bianconera annullato a Danilo, quando si era ancora sull'1-0. Il regolamento in questo senso parla chiaro: non si possono utilizzare le braccia per segnare direttamente un gol, anche se il tocco è casuale o involontario. In questa occasione, il difensore brasiliano prima ha calciato il pallone con il destro e poi ha l'ha toccato con la mano. E qui però la nota dolente: il braccio del giocatore della Juventus è totalmente bloccato in marcatura da de Vrij.

Il caso è chiaramente complicato: anche se l'annullamento è stato corretto, in molti sono stati concordi nella proposta di rivedere la regola per situazioni di questo genere. E infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà una nuova analisi da parte dell'IFAB (International Football Association Board) che valuterà se cambiare il protocollo in caso di nuove situazioni borderline.