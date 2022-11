Di Livio: “Sorteggio favorevole, la Juve deve vincere l’Europa League”

Ieri la Juventusha conosciuto chi sarà l'avversario ai playoff di Europa League: il Nantes. Intervistato da Tuttosport, Angelo Di Livio ha detto la sua sul sorteggio di Nyon: "Questo è stato un sorteggio abbordabile, ma in Europa le squadre si possono trasformare. La Juve dovrà scendere in campo come contro l’Inter, dove ho visto una squadra super concentrata, cattiva e con lo spirito giusto, che forse prima si era un po’ perso. Allegri sa come si deve fare. I giocatori sanno che chi porta quella maglia non può dare il minimo, ma sempre il massimo. Stanno arrivando segnali importanti".