Le probabili formazioni di Verona-Juve: Di Maria torna titolare?

La Juve si prepara a sfidare il Verona: andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre. Novità in casa bianconera

redazionejuvenews

Dopo la vittoria nel derby d'Italia, la Juve deve subito tornare concentrata e pensare alla prossima sfida. Prima della pausa per il Mondiale in Qatar 2022, infatti, i bianconeri dovranno affrontare altre due match. Giovedì alle 18:30 la squadra di Allegri scenderà in campo contro il Verona, avversario abbordabile ma da non sottovalutare. La squadra gialloblu nonostante il cambio in panchina continua la sua striscia di risultati negativi e la Juve vorrà fare in modo di portare a casa i tre punti. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano un 3-4-2-1, con Montipò tra i pali. In difesa spazio a Dawidowicz, Gunter e Ceccherini, mentre sulle fasce ci saranno Depaoli e Doig. A dirigere la manovra Veloso e Tameze, con Kallon e Verdi sulla trequarti. In attacco Henry si prepara a agire come unica punta.

La Juve scenderà ancora in campo con un 3-5-1-1, ma con una piccola novità di formazione. In porta Szczesny, con Danilo, Bremer e Alex Sandro a comporre la linea di difesa. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, mentre a centrocampo ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. In attacco torna a disposizione Di Maria, in campo dal primo minuto a supporto di Milik. In panchina pronto a subentrare a partita in corso Chiesa, così come Miretti.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Kallon, Verdi; Henry. All. Bocchetti

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri