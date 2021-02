Carnevali: “La Juve ha cercato Scamacca. Affare non concluso perchè…”

TORINO- Il mercato della Juventus si è concluso senza colpi in entrata, nonostante le tante voci rimbalzate negli scorsi mesi, tra cui quella dell’arrivo di un vice-Morata. Il club bianconero aveva messo nel mirino Gianluca Scamacca del Genoa, ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. Il motivo del mancato affare, ai microfoni di Sky Sport, lo ha spiegato il dirigente neroverde Giovanni Carnevali:

Paz? E’ un giocatore che stavamo seguendo da vicino da un po’ di tempo, sembrava che la cosa sarebbe dovuta sfumare e ci eravamo quasi rassegnati, ma nelle ultime ore di mercato si è un po’ ripresa la trattativa e l’abbiamo definita all’ultimo momento. E’ un esterno di grande velocità, per noi è sicuramente un acquisto importante.

Scamacca? La verità l’abbiamo sempre detta dal primo momento. Per noi lui è un ragazzo dalla grande prospettiva, importante, giovane ed italiano. La scelta strategica è stata quella di darlo in prestito al Genoa, poi nei mesi sono arrivate tante richieste e abbiamo parlato anche con la Juve, che lo voleva avere in prestito. Per noi però le cessioni sono solamente a titolo definitivo. Poi dopo abbiamo parlato col Parma che è una società nostra amica con cui si poteva fare un certo tipo di discorso, ma per noi era una scelta secondaria. Se non fosse rimasto al Genoa, infatti, lo avremmo ripreso noi.

Americani nel calcio italiano? Io credo che possano portarci tanto, le proprietà che ci sono in Serie A sono sane e serie, una cosa che a noi manca. Da parte loro c’è tanto entusiasmo e voglia di investire, serve però anche un supporto da parte nostra nella realizzazione degli stadi per dare una mano al nostro movimento calcistico”. Ma attenzione perché le notizie di mercato non finiscono qua: >>> Gennaio senza botto finale, ma occhio al futuro: il colpo grosso arriverà in estate! <<<