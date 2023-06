Carnevali spaventa la Juve: “Frattesi ha offerte dalla Premier”

Da ormai diverse stagione il centrocampo è uno dei reparti più in difficoltà in casa Juve . L'acquisto di Pogba la scorsa estate avrebbe dovuto alzare il livello tecnico della squadra, ma il francese ha passato gran parte della stagione infortunato e non è quindi riuscito a dare il suo apporto alla formazione di Allegri. Come se non bastasse la prossima estate Rabiot lascerà Torino, mentre Paredes non sarà riscattato: serviranno rinforzi.

In cima alla lista dei desideri in casa Juve ci sono Milinkovic-Savic e Frattesi. Entrambi sarebbero profili ideali per la mediana bianconera, anche se con caratteristiche molto diverse tra loro. Il centrocampista italiano rischia però di essere un obiettivo sfumato dei bianconeri. Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match tra Sassuolo e Fiorentina, infatti, l'amministratore delegato neroverde Carnevali ha rivelato: "Sento che tante italiane si sono avvicinate a Frattesi, ma non parlando con noi. L'unico mercato per Frattesi è quello di Premier: abbiamo avuto qualche contatto". L'allenatore Dionisi ha poi aggiunto: "Fa solo che piacere se lui e Berardi piacciono e possono ambire a certi palcoscenici. Davide ha fatto un ottimo campionato, non so che farà, non dipende da me. Quest’anno si è confermato e ha alzato il livello".