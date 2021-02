Carmignani: “Buffon è il numero uno e sarà il migliore per sempre”

TORINO – Con la maglia della Juventus ha giocato in mezzo ai pali solo per la stagione 1971-1972, ma gli è bastata per conquistare lo Scudetto agli ordini di Čestmír Vycpálek. Stiamo parlando di Pietro Carmignani, che nel ruolo di portiere ha giocato per quasi vent’anni, allenandone anche tanti come preparatore e come vice di Arrigo Sacchi. Tra i suoi discepoli c’è stato anche il grande Gianluigi Buffon, portiere della Juve di adesso. Proprio di lui, l’ex giocatore della Vecchia Signora ha voluto parlare ai microfoni di Radio Bianconera, commentando la gara contro l’Inter.

Ecco, dunque, le parole di Pietro Carmignani: “La parata che Buffon ha fatto su Darmian è stata pazzesca. Lui è il numero uno e, come ogni numero uno, ha tutto: il fisico, la capacità di vedere e pensare le cose prima degli altri, la reattività su ogni pallone, frutto anche di una grande forza mentale. Buffon è il numero uno e sarà il migliore per sempre. Per quanto riguarda la vittoria contro l’Inter, poi, si vede che questa squadra sta diventando sempre di più la Juve di Pirlo. L’allenatore nelle sue scelte non guarda mai in faccia a nessuno e fa giocare che ritiene più pronto. Inoltre, la squadra fa bene quello che deve fare e, secondo me, è arrivato il momento adatto per iniziare il rush finale in tutte e tre le competizioni. Non è facile arrivare in fondo in tutti e tre i tornei: la Juventus, però, può farcela tranquillamente.

Per quanto riguarda gli errori di Handanovic credo che ci possa stare per un portiere, è capitato anche a Gigi. Certo, i grandi portieri sbagliano poco. Lo sloveno è un grande portiere solamente quando gioca tra i pali. Nelle uscite alte, invece, non riesce a rendere al meglio, neanche per la visione del gioco. In occasione del 2-1 della Juve, ha propiziato un gol che non doveva succedere, perché non poteva esserci pericolo. Poi è vero, Cristiano Ronaldo ha fatto un gol di una precisione incredibile".