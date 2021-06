Capello Jr: “Non è da escludere l’esclusione dalla Champions di Juve, Barca e Real”

Il figlio dell'ex allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni

"Le esclusioni di Juventus, Barcellona e Real Madrid per la vicenda SuperLega? È difficile fare ipotesi, al momento non sono previste sanzioni per questa eventualità. L’esclusione dalle competizioni mi sembra esagerata, ma non posso escluderla. I tempi della giustizia sportiva, seppure più celeri di quella ordinaria, sono comunque stretti, tenendo conto che alla fine di agosto ci saranno i sorteggi per la fase a gironi della prossima Champions League. Il tribunale di Madrid ha stabilito in prima analisi che esiste una situazione di monopolio esercitata dalla FIFA e dalla UEFA, che può trasformarsi in abuso se si vietano altre competizioni al di fuori di questi organismi. Di fatto, è violata la libera concorrenza stabilita dai diritti della Unione Europea. Se il tribunale dovesse dichiararsi incompetente nei prossimi gradi di giudizio, però, sarebbe un duro colpo per i fondatori della Superlega e potrebbero esserci provvedimenti gravi nei loro confronti, che contemplano anche un’esclusione definitiva dalle competizioni UEFA. Bisogna considerare, in ogni caso, che nel calcio esistono regole che nulla hanno a che vedere con il mondo in generale. Pensiamo ai trasferimenti, un ‘normale’ lavoratore può cambiare paese ogni volta che ha la possibilità, mentre un calciatore deve attendere le finestre estive e invernali di mercato. Per ovviare a questa anomalia, è stato creato il principio definito Sporting Exception".