Capello: “Giuntoli ha intrapreso la strada giusta…”

Fabio Capello, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Fabio Capello, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “I rossoneri hanno preso Morata che è un grande attaccante e se dovessero riuscire ad affiancargli Pavlovic e Fofana credo che metterebbero a segno altri due colpi importanti, anche se il loro arrivo non precluderà altri acquisti. Sulla Juventus il discorso è simile: sono arrivati giocatori di livello ma il mercato non può considerarsi chiuso. Credo che Giuntoli stia percorrendo la strada giusta per provare a ridurre il gap venutosi a creare con l’Inter, ma ad oggi i nerazzurri sono ancora avanti, visto quello che hanno dimostrato l’anno scorso e i colpi che sono riusciti a piazzare con largo anticipo”.