Caos Superlega: diversi club riflettono sull’uscita

Ecco cosa sta accadendo

21.32: per Talksport è in bilico anche la posizione dell'Arsenal.

20.16: Secondo quanto riportato dai media spagnoli, inoltre, anche Atletico Madrid e Barcellona starebbero riflettendo su questa scelta, meditando per un possibile dietrofont. Attesa una riunione tra i 12 club a breve per capire cosa succederà.

Queste le parole del presidente blaugrana Joan Laporta: "Il Barcellona non entrerà in Superlega finché non lo stabiliranno i voti dei soci: è il loro club, è la loro decisione” dice Joan Laporta".

20.00: Ha del clamoroso quello che sta accadendo in questi minuti in merito alla Superlega. Stando a quanto riferito dai media britannici, infatti, il Chelsea sta preparando in questi minuti la sua richiesta per uscire da questa nuova competizione, mai del tutto accettata dai tifosi che, più volte, hanno organizzato proteste, l'ultima delle quali questa sera. I sostenitori hanno bloccato l'autobus dei londinesi diretto allo stadio per la gara col Brighton. Cech, facendosi spazio tra la folla, ha risposto con un sibillino "dateci tempo" alla richiesta di uscire dalla Superlega. Anche Liverpool e Manchester City starebbero pensando di seguire i blues.