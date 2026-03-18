Caos Coppa d’Africa, il Senegal non ci sta: ricorso al TAS

La sfida tra Senegal e Marocco, finaliste della Coppa d’Africa 2025, rischia di finire nelle aule di tribunale. Dopo la decisione della CAF di revocare la vittoria del trofeo ai Leoni di Teranga, per assegnare il titolo ai nordafricani, la Federcalcio senegalese ha annunciato il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport per far valere le proprie ragioni.
Il Senegal aveva vinto la Coppa d’Africa imponendosi sul Marocco per 1-0 dopo i supplementari. Tuttavia, i giocatori avevano lasciato il campo per protesta in seguito alla decisione dell’arbitro di assegnare un rigore al Marocco: da qui la decisione della CAF di assegnare il trofeo a tavolino ai rossoneri. Di certo, la vicenda non finirà qui.