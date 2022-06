LIVE – Il calendario della Serie A 2022/2023: per la Juve esordio col Sassuolo

La Serie A 2022/2023 prende corpo con il sorteggio del calendario che definirà le giornate relative al prossimo campionato. Una nuova stagione, nella quale la Juventus vorrà tornare ad essere protagonista dopo gli ultimi due anni nei quali i bianconeri non sono riusciti, dopo 9 scudetti consecutivi, a confermarsi Campioni d'Italia. Tutti a caccia del Milan quindi, con la Serie A che anche questa stagione avrà un calendario asimmetrico, con le partite di andata e ritorno che non coincideranno nella stessa giornata.

Il campionato prenderà il via sabato 13 agosto: a causa del Mondiale infatti l'inizio è stato anticipato di due settimane, con il campionato che si fermerà dal 13 novembre al 4 gennaio proprio per permettere la disputa del Campionato del Mondo. L'ultima giornata sarà il 4 giugno, mentre i turni infrasettimanali saranno quattro: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio. Le due pause per le Nazionali saranno dal 19 al 27 settembre e poi dal 20 al 28 marzo. oltre allo stop per il Mondiale in Qatar, dal 13 novembre al 4 gennaio.