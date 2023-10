Calciomercato, Juventus non contenta di Gonzalez: addio alla Sampdoria?

L'avventura di Facundo Gonzalez alla Sampdoria potrebbe concludersi molto prima del previsto. Il difensore uruguaiano, acquistato in estate dalla Juventus dal Valencia e girato in prestito in Liguria, non starebbe trovando spazio tra le fila dei blucerchiati. Una notizia piuttosto allarmante considerando le difficoltà della squadra allenata da mister Andrea Pirlo, penultima in Serie B.