Calciomercato Juve, Amrabat verso la permanenza alla Fiorentina

Le richieste troppo elevate della Fiorentina per Amrabat spingerebbero verso la permanenza del giocatore, obiettivo della Juventus, in viola

Le pretese della Fiorentina per Sofyan Amrabatchiudono le porte alla Juventus, ma anche al Manchester United, al Napoli e all'Atletico Madrid. Questo è quello che si apprende dall'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino: nessun club sarebbe disposto a versare i 30 milioni di euro richiesti dal club viola per il marocchino.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, per il regista affermatosi ala Fiorentina e in Nazionale dopo l'esperienza all'Hellas Verona non resterebbe che la convivenza in viola con Arthur.

La Juventus avrebbe pensato a lui per ricoprire lo scoperto ruolo in cabina di regia. Ma la sensazione era quella che ci fosse già una trattativa in fase avanzata con il Manchester United. Operazione a quanto pare arenatasi per le richieste ritenute troppo alte del club viola.