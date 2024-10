Calamai: “Inter-Juventus spot per il calcio italiano”

Luca Calamai ha commentato la partita tra Inter e Juventus: per il giornalista, il match sarebbe un ottima vetrina per il calcio italiano

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha commentato la partita tra Inter e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Che derby d’Italia. Uno spot nel mondo per il nostro calcio malaticcio. Otto gol, giocate fantastiche, elettricità pura dal primo all’ultimo minuto. E’ finita 4 a 4. Un risultato che si porta dietro un messaggio chiaro: Inter e Juve hanno tutto per vincere lo scudetto. Anche perché stiamo parlando di due formazioni che hanno in infermeria stelle vere. Calciatori che possono far alzare ancora l’asticella. Pensate a una Juve con i veri Koop, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Milik. E ai nerazzurri con gli inserimenti di Acerbi e Calhanoglu. Tanta roba”.

Calamai: “L’Inter ha mancato il colpo del KO”

Il giornalista ha proseguito: “La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la sfida in pugno grazie a un devastante Thuram (protagonista in tanti momenti chiave della gara), a uno spietato Zielinski perfetto nella trasformazione dei due rigori (un’invenzione di mercato di Marotta che comincia a pagare) e alla pressione spesso asfissiante che ha regalato ripartenze non sempre però sfruttate al meglio. E’ mancato il colpo del kappaò. E’ mancata la ferocia della passata stagione. E’ mancato il vero Lautaro. Anche alcuni cambi di Simone Inzaghi non hanno convinto (perché togliere Di Marco, a esempio?). Di sicuro, guardando alla fantastica cavalcata che ha portato all’ultimo scudetto l’Inter ha perso il suo muro difensivo. Pesa sicuramente l’assenza di Acerbi. E anche il portiere Sommer ha avuto qualche incertezza. Classifica a parte i nerazzurri restano ancora i favoriti per lo scudetto. Ma l’Inter deve accelerare ancora un po’. E lo deve fare velocemente.

La Juve incorona un altro fantastico numero 10 bianconero. Yildiz ha inventato numeri alla Del Piero. Due gol, due magie. Due gesti tecnici fuori dagli schemi. Forse Yildiz poteva essere inserito prima? Il dubbio c’é. La Juve che aveva subito una sola rete in campionato stavolta ne incassa quattro. Se Acerbi manca all’Inter, Bremer manca terribilmente alla Juve”.