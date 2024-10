Calabrò: “La Juventus meriterebbe qualche punto in più”

Piero Calabrò ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus: per il magristrato, tifoso bianconero, la squadra avrebbe meritato di più

Intervistato per Radio Bianconera, Piero Calabrò, noto magistrato e tifoso della Juventus, ha parlato dell’avvio di stagione della squadra allenata da mister Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Sono piacevolmente sorpreso perché vedo una squadra migliore rispetto a quanto potessi pensare qualche mese fa, soprattutto dopo aver visto i test estivi. Il mio giudizio non riguarda solo i risultati, ma anche le prestazioni, in generale l’atteggiamento, da tempo non vedevo una Juve giocare così bene. Peraltro, non voglio fare del vittimismo, ma i bianconeri dovrebbero avere qualche punto più in classifica. Le altre squadre non stanno facendo tanto di più rispetto alla squadra di Motta. Prima non ero scettico su questo allenatore perché ogni nuova avventura necessita di tempo”.

Calabrò: “Il progetto mi ricorda quello con Lippi o Conte”

Il magistrato ha proseguito: “Questo progetto mi ricorda gli inizi del primo Lippi e di Conte. Entrambi cominciarono con rose certamente non top. Per esempio, il Marcello post Trapattoni partì con una sconfitta a Foggia e subito ci furono pensieri negativi. Anche Motta sta costruendo un gruppo con giocatori forti tecnicamente e dotati di qualità umane. Rispetto ai nuovi, credo Koopmeiners sia un top. Spero di vedere al più presto la rosa al completo”.