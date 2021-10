Cairo sul derby: “Meritavamo molto di piu…”

Il presidente del Torino ha analizzato quanto accaduto ieri allo Stadium

SULLA GARA - "Sono naturalmente dispiaciuto per questo risultato che non meritavamo affatto, ma sono anche soddisfatto dei progressi del Toro, di come abbiamo giocato e di come stiamo crescendo. Complessivamente anche stavolta abbiamo giocato molto bene, con addirittura un nostro primo tempo che è stato eccellente. Nei primi 45 minuti abbiamo davvero dominato".