Cagni: “Se fossi nella Juventus farei la coppia de Ligt-Acerbi”

TORINO – Luigi Cagni, allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui il momento della Juventus in Serie A. Queste le sue parole: “Pensiero sulla giornata di A? Lo dedico a Gattuso, perché il mestiere del tecnico è difficilissimo. Sentirsi a disagio è terribile, per fortuna ha dalla sua parte i giocatori. Ma non basta. Quale il disagio di Gattuso? Ha parlato chiaro. Lui sa che il presidente ha contattato qualcuno. Gattuso fa bene ad andare avanti così, corretto. Ma deve imparare a non dire sempre tutto quello che pensa. Non c’è nessun ambiente in Italia dove hai la possibilità di essere sempre nelle condizioni di ben figurare. I presidenti non hanno la possibilità di essere sempre sulla bocca della gente ma nel calcio sì, vogliono essere protagonisti e si comportano in un certo modo“.

Poi ancora: "Juventus che sembra aver trovato la quadra, soprattutto a centrocampo? Questo è il centrocampo giusto e sarà la base di tutto. Ne ha tanti di giocatori che possono risolvere la partita anche quando giochi male, basta non prendere gol. Kulusevski è uno che deve giocare da metà campo in avanti. Ora la difesa è a posto e sarà molto dura per tutti. Chi è intoccabile nella difesa della Juve? E' tecnicamente forte ma non è all'altezza della difesa della Juve. Se non c'è Chiellini, punterei sulla coppia De Ligt-Demiral. Se fossi nella Juve farei la coppia de Ligt-Acerbi. Se mi piace Eriksen da play nell'Inter? No. Non è il suo ruolo quello del regista. Lì davanti alla difesa devi fare tutte le fasi. Con le sue caratteristiche lì è sprecato. Si è solo adattato bene al ruolo. Vittoria Lazio contro l'Atalanta? La Lazio la conosciamo, è questa. Se sta bene, mette in difficoltà chiunque. Il problema del dopo Covid è stato questo. Non ha continuità, per vincere qualcosa devi fare più di un filotto di vittorie consecutive. Come la Roma, che non può vincere se perde sempre gli scontri diretti".