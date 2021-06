B&W Stories: la Juve in Azzurro contro la Repubblica Ceca

Venerdì ultimo test match prima degli Europei

redazionejuvenews

L'Italia si avvicina all'inizio dell'Europeo, che la vedrà impegnata nella partita inaugurale del torneo contro la Turchia, allo Stadio Olimpico di Roma. L'ultimo test match per la squadra di Roberto Mancini andrà in scena domani sera contro la Repubblica Ceca, e la Juventus ha voluto ricordare, tramite il proprio sito internet, le prestazioni dei bianconeri contro la Nazionale ceca.

"Venerdì sera ci sarà l'ultimo test per-Europeo della Nazionale azzurra con diversi juventini agli ordini di Roberto Mancini. Sarà l'occasione per giocare un'amichevole contro la Repubblica Ceca, un evento verificatosi una sola volta in Italia, a differenza dei tanti precedenti esistenti con il Paese dal quale si è generata, la Cecoslovacchia. L'ultimo incontro tra le due rappresentative ha molto di Juve. Si è giocato infatti allo Stadium, valeva per le qualificazioni al Mondiale brasiliano e ha visto in campo 4 giocatori bianconeri: Buffon, Bonucci, Chiellini e Pirlo. Era il 20 settembre 2013 e proprio Giorgio ha pareggiato la rete di Kozak, prima del gol del definitivo sorpasso realizzato da Balotelli.

IL MOMENTO DI GIORGIO

L'Italia che sconfigge la Repubblica Ceca a Torino ha in Chiellini non solo uno dei goleador di giornata, ma anche il trascinatoreche trasferisce in azzurro quanto di buono sta facendo nel club. La Juve arriva alla prima pausa Nazionale della stagione forte di una netta affermazione sulla Lazio in duplice versione: 4-0 a Roma nella finale di Supercoppa e 4-1 in campionato nel debutto davanti al pubblico di casa, successivo a una vittoria sulla Sampdoria a Marassi. E il numero 3 bianconero è in ottime condizioni di forma, come dimostra il gol realizzato all'Olimpico andando a chiudere una ripartenza feroce come se fosse il primo degli attaccanti.

LE AMICHEVOLI CON LA CECOSLOVACCHIA

Sono 7 le amichevoli giocate tra Italia e Cecoslovacchia nel nostro Paese, con un bilancio di 3 vittorie e 4 pareggi. Una storia che ha quasi 100 anni e che comincia proprio a Torino. Si gioca nell'impianto del Motovelodromo il 26 febbraio del 22 e la gara termina 1-1. L'ultima sfida risale al 7 aprile del 1984. Un anno Europeo – quello dominato dalla Francia spinta dalle reti dello juventino Michel Platini – con l'Italia che affronta gli avversari in un test di non grande valore perché è già stata certificata la mancata partecipazione alla fase finale della competizione. Nella foto ci sono Salvatore Bagni e Antonio Cabrini in Juve-Inter di quell'anno. Proprio il centrocampista interista è l'autore del gol azzurro – la partita finisce 1-1 -, mentre il terzino bianconero ha due compagni di squadranell'undici schierato da Enzo Bearzot: Marco Tardelli e Paolo Rossi.

SFIDA IN FAMIGLIA

L'unico Italia-Repubblica Ceca giocato in amichevole è del 18 febbraio 2004 e si gioca a Palermo. Un 2-2 divertente, con gli azzurri due volte in vantaggio ripresi dagli ospiti. Per la Juventus una sfida in famiglia. Ai 3 azzurri – Buffon, Legrottaglie e Del Piero – risponde il leader della Repubblica Ceca, Pavel Nedved, in un anticipo della sfida ben più importante che si giocherà due anni dopo al Mondiale in Germania". (Juventus.com)