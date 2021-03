Burdisso: “Per il bene del calcio italiano qualcuno deve interrompere l’egemonia Juve”

Le parole dell'ex difensore nerazzurro che si è augurato la vittoria dello Scudetto della squadra di Conte

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto. I bianconeri sono usciti dopo la doppia sfida contro i lusitani, che dopo essersi imposti per 2-1 allo stadio Do Dragao di Oporto, hanno perso dopo i tempi supplementari nella partita di Torino per 3-2, guadagnando la qualificazione ai quarti di finale grazie alla regola dei gol in trasferta. Una doccia gelata per la Juventus, che per il secondo anno consecutivo è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra che sulla carta era meno forte di lei: lo scorso anno fu il Lione, questa stagione il Porto, con due anni fa l'Ajax che ai quarti eliminò la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Una maledizione quella che sembra attanagliare la Juventus in Champions League, con la Coppa dalla grandi orecchie diventata il primo obiettivo per i bianconeri dopo i 9 anni di successi in Serie A, ma che anche in questa stagione la squadra di Andrea Pirlo dovrà osservare da casa. Una grande delusione, che sta aleggiando sulla squadra che da ieri si è ritrovata alla Continassa, per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari, che la Juventus vorrà vincere per iniziare a correre e ad inseguire l'Inter lontana in classifica dieci punti ma con una partita in più.

La Juventus, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ed aver conquistato la finale di Coppa Italia, ha ora solo il campionato a cui pensare, e una rimonta ai danni dell'Inter per la quale molto dipenderà anche dai risultati dei nerazzurri. Proprio di questo ha parlato l'attuale dirigente del Boca Juniors ed ex giocatore dell'Inter Nicolas Burdisso, che intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport ha detto la sua sul campionato: "Mi auguro che anche quest’Inter riesca ad aprire un ciclo. Ci sono tutte le premesse. Anche se in Champions League è andata male. Io già la consideravo la squadra più forte del campionato. Senza il peso dell’Europa, è evidentemente la favorita. Inoltre, diciamolo: è meglio per il calcio italiano che qualcuno interrompa l’egemonia della Juventus."