Buon compleanno Adrien Rabiot

Gli auguri della società al calciatore francese

redazionejuvenews

La Juventus è attesa oggi dal derby contro il Torino: la stracittadina, che avrà luogo nello Stadio Grande Torino, rappresenta una partita importantissima per entrambe le squadre. I granata vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri sono chiamati a vincere per iniziare al meglio una settimana che li vedrà impegnati contro Napoli e Genoa, ma soprattutto per scacciare le tante polemiche sorte dopo la sconfitta subita tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Benevento prima della sosta.

Scelte obbligate oggi per Andrea Pirlo, che a centrocampo dovrà fare a meno di Weston McKennie e Arthur, puniti per la cena di mercoledì sera che ha scatenato un grande polverone. A centrocampo quindi torneranno Bentancur e Rabiot, con il francese che proprio oggi compie gli anni. La Juventus. attraverso il suo sito internet, ha voluto fargli gli auguri, caricandolo in vista della stracittadina in programma alle 18.

"Ventisei anni e secondo compleanno in bianconero per Adrien Rabiot. Un compleanno speciale, in un giorno speciale: nel giorno del Derby della Mole.

Adrien in questa stagione ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, vincendo la Supercoppa Italiana. E ora è pronto a dare il massimo in questo finale di stagione.

Atletismo, esplosività e grande fisicità sono soltanto alcune delle caratteristiche che dimostrano il suo valore e la splendida rete contro la Lazio (una delle tre messe a segno quest’anno) all’Allianz Stadium ne è un chiaro esempio. La sua è una crescita costante, frutto di una volontà di continuare a migliorarsi allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.

Una mentalità forte che, da due anni a questa parte, gli ha permesso di mettersi in gioco in un campionato nuovo ed estremamente diverso rispetto alla Ligue 1 e di essere un punto fermo nella Nazionale transalpina.

Tanti auguri, Adrien, e oggi più che mai #FINOALLAFINE" (Juventus.com)