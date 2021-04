Torino-Juventus: la probabile formazione bianconera

Le squadre in campo questo pomeriggio

La Juventus scenderà in campo alle 18 contro il Torino per il derby della Mole. Una partita molto importante per i bianconeri, che darà inizio ad una settimana che li vedrà affrontare in rapida successione i granata, il Napoli e il Genoa. Tre partite che diranno molto sul proseguo della stagione dei bianconeri, e su quali saranno i loro obiettivi in questo finale di stagione. La partita di domani arriva in un momento complicato, per le tante assenze e per le vicende extra calcistiche che hanno coinvolto alcuni dei giocatori bianconeri.