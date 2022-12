Buffon: “La grandezza della vittoria del Mondiale la percepisci sulla pelle”

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon, attualmente al Parma, ha parlato in occasione della celebrazione del ventennale della partnership tra gli Azzurri e la Puma, che non sarà più sponsor della Nazionale: "L'arrivo in Nazionale rappresenta il momento nel quale ho potuto dire sono felice perché ce l'ho fatta. Crescendo con la passione del calcio, avere già esordito in Serie A e indossare almeno una volta la maglia della Nazionale è stato come coronare un sogno. Ho potuto dire di essere felice e di avercela fatta. Inoltre ho avuto l'onore di essere l'unico portiere della Nazionale che ha potuto indossare la maglia azzurra".