Buffon, incerto il futuro: il ruolo di secondo portiere gli va stretto

Dopo i saluti nel 2018, il portiere potrebbe nuovamente dire addio alla Juve in estate

redazionejuvenews

In casa Juventus, in attesa della ripresa degli allenamenti fissata per domani dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pirlo, si progetta già la prossima stagione. Ai piani alti del club bianconero si sta facendo il punto della situazione sulla rosa, che in estate potrebbe vedere l'addio di diversi protagonisti. Tra questi anche Gianluigi Buffon, 43 anni, a cui il ruolo di secondo portiere andrebbe stretto.

Stando a quanto riportato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport, il numero 77 della "Vecchia Signora", a dispetto delle voci sul rinnovo circolate in questi ultimi mesi, sarebbe pronto a salutare Torino per la seconda volta dopo il primo addio datato estate 2018, ma questa volta definitivamente. Gigi vorrebbe una nuova avventura dove sentirsi protagonista in questa ultima parte della sua carriera. Voci lo vorrebbero nel mirino del Porto, squadra che in questa edizione della Champions League ha eliminato la sua Juve agli ottavi, per un finale sulla falsa riga dell'amico Iker Casillas, che in Portogallo ha poi appeso i guantoni al chiodo dopo una vita passata a difendere i pali della porta del Real Madrid. Non ci sarebbe però alcun tipo di preclusione verso altri club italiani.

Tuttosport, intanto, fa il punto su quale potrebbe essere il futuro di Buffon una volta dato l'addio al calcio giocato. Per lui potrebbero aprirsi le porte di un incarico in FIGC, magari legato alla Nazionale come quello dell'amico Daniele De Rossi. In casa Juventus, intanto, si fanno i nomi dei possibili sostituti. La prima idea sarebbe quella di riportare alla base Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa, che prenderebbe nuovamente il posto dell'ex capitano bianconero come fatto nella stagione 2018/19, la sua unica passata all'ombra della Mole. Altro nome caldo sarebbe quello di Emil Audero, un passato nelle giovanili del club campione d'Italia in carica, che alla Sampdoria sta ben figurando.