Buffon esulta sui social dopo il 2-0 alla Roma: “Vittoria da grande squadra”

TORINO – Si è concluso con una vittoria della Juventus il big match di questa 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La squadra allenata da Andrea Pirlo, infatti, ha battuto per 2-0 in casa la Roma di Paulo Fonseca. Le reti sono state di Cristiano Ronaldo, che ha portato in vantaggio i bianconeri, e del difensore giallorosso Roger Ibanez, autore di uno sfortunato autogol. La Vecchia Signora, dunque, porta a casa i tre punti con il club capitolino e fa un importantissimo passo in avanti nella propria stagione. In questo modo, infatti, la Juve supera la Roma e conquista il terzo posto in classifica, portandosi temporaneamente a -4 dal Milan capolista, impegnato oggi con il Crotone. I torinesi, però, devono ancora recuperare una partita contro il Napoli di Rino Gattuso. In caso di sconfitta dei rossoneri, dunque, potrebbero ritrovarsi potenzialmente a -1.

Ha Comunque vada a finire oggi a San Siro, comunque la Juventus ha dato l’ennesima prova di forza e di consapevolezza in questa stagione. Ha battuto per 2-0 un avversario forte e in salute, impedendogli di creare occasioni troppo pericolose e sfruttando al meglio le ripartenze. Un’ottima prestazione, che ha regalato tre punti fondamentali nella lotta per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Adesso, occhio alla Coppa Italia, con la semifinale di ritorno che si giocherà a Torino contro l’Inter questo mercoledì. Nel frattempo, però, alcuni giocatori hanno voluto esultare sui social per la vittoria.

Tra questi non poteva mancare il grandissimo Gigi Buffon, che, seppur dalla panchina al fianco di Carlo Pinsoglio, non ha fatto mancare in alcun modo il suo sostegno ai compagni. “Queste sono le vittorie da grande squadra! Orgoglioso di questo gruppo!!! Forza Juve!!!” ha scritto il portiere della Juve su Twitter. Un messaggio di complimenti per tutta la squadra, ma anche di incoraggiamento per continuare così in ogni impegno.