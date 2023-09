Bucchioni: “La Juventus ci ha illusi. Quello che propone Allegri…”

Intervenuto a Sportitaliamercato, Enzo Bucchioni ha parlato del momento delicato della Juventus. Ecco cosa ha detto: "Juve in difficoltà, mi sembra evidente. Ci eravamo forse illusi che questa squadra avesse una fisionomia. In alcune partite ci sembrava di vedere un'idea di calcio, poi all'improvviso non c'è più niente. Credo che quello che propone Allegri non sia credibile, i calciatori non credono in quello che fanno secondo me. Il Napoli, l'anno scorso, era l'esatto contrario".