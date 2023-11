Brio: “Bremer è il difensore più forte della Juve. Gatti sta crescendo”

La Juventus contro il Verona ha collezionato il quinto cleen sheet consecutivo, il settimo in 10 gare di campionato. Un rendimento importante della retroguardia bianconera, nonostante le diverse assenze. Sergio Brio, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato proprio della difesa bianconera.

"Senza dubbio Bremer . E' stato molto criticato lo scorso anno, ma per me è un ottimo centrale, il migliore che ha la Juve".

"Confesso che Danilo mi convinceva più da terzino, da braccetto è adattato. Poi non vanno dimenticati gli altri. Gatti per esempio è in crescita e Szczesny, da gran portiere, ha archiviato in fretta l'errore col Sassuolo".