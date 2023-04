Bremer: “Vittoria importante, ora non dobbiamo buttare il risultato”

Il difensore della Juventus ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di Europa League

La Juventus ha vinto ieri sera la partita valevole per l'andata dei quarti di finale di EuropaLeague contro lo Sporting Lisbona: i bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie al gol siglato da Federico Gatti, garantendosi un vantaggio in attesa della partita di ritorno, in programma tra una settimana nella capitale portoghese.

Al termine della partita, il difensore brasiliano dei bianconeri Gleison Bremer, ha parlato ai microfoni di JTV della partita: "Questa vittoria è stata importante, non si vinceva da due partite, dobbiamo continuare così per non rischiare di buttare il risultato ottenuto. Sapevamo che loro giocano tanto, hanno fatto una buona gara ma abbiamo vinto noi. Abbiamo rischiato un po’, dobbiamo lavorare per non commettere più certi errori”.

“Sapevo che non sarebbe stato facile, quando si gioca ogni tre giorni bisogna sempre essere sul pezzo. Contro l’Inter mancavano 20 secondi quando ho sbagliato, mi sono messo questo in testa, di avere più energia per non rischiare di fare errori. Con Gatti parlo sempre, gli dico di avere pazienza da inizio stagione. Io al Toro il primo anno non ho giocato, ha avuto pazienza e ora si sta togliendo delle soddisfazioni. In Danilo ho trovato un grande ragazzo, un uomo che sta aiutando. Io non ho avuto la fortuna di avere Chiellini ma Danilo sta dando una grande mano".