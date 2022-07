Juve, sorpasso sull’Inter per Bremer: oggi giornata chiave

Giornata decisiva per il futuro del difensore brasiliano. Nel pomeriggio incontro Inter-Torino, ma la Juventus ha pronta un'offerta più alta.

redazionejuvenews

Per il mercato della Juventusqueste sono ore molto importanti. Nella giornata di ieri è stata trovata l'intesa con il Bayern Monaco per la cessione di Matthijs De Ligt, sulla base di 70 milioni di euro più 10 di bonus. Dopo giorni di colloqui e trattative quindi è stata trovata la quadra sulla valutazione del centrale olandese, che saluterà la Vecchia Signora dopo tre anni. La cifra importante ottenuta da questo sacrificio di mercato diventerà ora il budget di Cherubini per i prossimi colpi di mercato. A partire, chiaramente, proprio dal sostituto dell'ex capitano dell'Ajax.

In questo senso oggi è una giornata importante sul fronte Bremer. Il brasiliano, dopo il passaggio di Koulibaly al Chelsea, è diventato il primo nome sulla lista dei bianconeri. Il profilo infatti sembra ideale: l'età è quella giusta (classe 1997), conosce ormai molto bene il campionato di Serie A, di cui è stato nominato miglior difensore nella scorsa stagione. Il centrale del Torino ha mostrato grandi qualità in fase di marcatura, anticipo e piazzamento, oltre a buoni numeri anche in fase offensiva. Il giocatore da tempo aveva raggiunto un'intesa con l'Inter, a cui sembrava promesso.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus sta superando i nerazzurri nella corsa a Bremer. Da quello che filtra infatti i dirigenti bianconeri sono sempre più fiduciosi di spuntarla e aggiudicarsi il giocatore granata. La Juve infatti è disposta a offrire di più rispetto ai rivali sia al Torino che al difensore. Nell'incontro in programma oggi pomeriggio tra Inter e Torino, Marotta porterà un'offerta da 30 milioni di euro più bonus, con la speranza che Bremer mantenga la parola data ai nerazzurri. I bianconeri invece sarebbe disposta ad arrivare a 40 milioni. Il club di Zhang non vuole partecipare ad aste e quindi, in caso di mancata chiusura oggi, la Juventus passerebbe in grande vantaggio. Le alternative per i bianconeri restano Pau Torres e Gabriel.