Juve, esordio vincente per Chiellini in MLS: ” Posso aiutare a dare solidità”

La Juventussta continuando la sua preparazione, in vista della partenza per la tournée negli Stati Uniti. C'è chi in America invece ha scelto di vivere l'ultima tappa di una straordinaria carriera: Giorgio Chiellini. L'ex capitano bianconero ha scelto il Los Angeles Fc per chiudere la sua carriera da giocatore e fare una nuova esperienza di vita. Ma non per questo manca la voglia di fare bene in campo. Questa notte il difensore ha fatto il suo debutto in MLS con la maglia della squadra californiana, a poco meno di due mesi dall'ultima con la maglia della Vecchia Signora. E come poteva debuttare uno come Chiellini, se non con una vittoria?