Bremer: “Sono sempre in contatto con Chiellini. Juve club leggendario”

Bremer è stato protagonista in positivo della passata stagione con 4 reti tra Serie A ed Europa League. Ormai, il centrale brasiliano è il perno insostituibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri e ieri ha raccontato del proprio rapporto con la Juventus in una breve intervista ai canali di ESPN. Le parole dell'ex Toro sono riportate dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, sul cui sito si legge: “Quando la società si è presentata al mio agente ed ho ricevuto la proposta, non ho esitato un attimo. Il club veniva da tante vittorie consecutive ed io avevo bisogno di un grande salto per il Mondiale 2022″.