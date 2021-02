Braghin: “Guarino fino al 2022? Quasi un autonomatismo. Ci saranno molti rinnovi. Su Bonansea…”

TORINO – L’Head of Juventus Women, Stefano Braghin, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dopo il rinnovo del tecnico Rita Guarino fino al 2022: “Rita in questi tre anni e mezzo di progetto ha svolto un lavoro veramente straordinario, forse quando lo leggeremo tra qualche anno negli almanacchi ce ne renderemo conto ancora di più di quello che ha fatto lei, il suo staff e le sue ragazze. Questo prolungamento penso che sia il giusto premio per quello che è stato fatto fino ad oggi. Ritengo che in questo momento Guarino sia il profilo di allenatore italiano migliore per il nostro progetto e quindi da queste due considerazioni di merito e di qualità personali il rinnovo è stato quasi un automatismo. Stagione? Siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo dati anche se Coppa Italia e campionato sono ancora assolutamente in gioco. È un bilancio positivo. L’esperienza in Champions League è stata dolorosa per l’eliminazione ma ci ha dato grandissime risposte sul nostro stato dell’arte. Non era un obiettivo stagionale visto che è una competizione affidata a un sorteggio, non ci può essere nulla di strategico. Non può essere oggetto di bilancio. L’obiettivo era fare bene in Italia, un pezzo lo abbiamo fatto e ne mancano altri due. Noi cerchiamo di dare risposte sul campo facendo quotidianamente il nostro lavoro”.

Poi ancora: “Stiamo lavorando sul consolidare questo gruppo. Molte ragazze rinnoveranno delle prossime settimane. Il caso di Bonansea è stato forse più mediatico, è una giocatrice che vorrei sempre avere insieme e non contro e con cui non c’è nessun problema. Quando ci siederemo a parlare di futuro partiremo da una base molto buona di reciproca soddisfazione. Ragazze in prestito? Sto lavorando su un duplice binario, da un lato la squadra che è qui e dall’altro quelle che non sono a Vinovo, che stanno facendo una sorta di tirocinio. Una o due ragazze che sono andate fuori torneranno da noi. Stanno facendo bene, crescendo nelle difficoltà, io dico sempre che c’è una Juve 2.0 che cresce. Siamo una società che crede molto nella possibilità di far crescere le calciatrici italiane anche per la Nazionale, poter contribuire anche alle vittorie azzurre è un obiettivo per noi”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<