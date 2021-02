Juventus Women, Salvai: “Rosa superiore a quella degli altri anni”

TORINO- La stagione della Juventus Women, fin qui, è stata certamente molto positiva. Un campionato apparentemente senza storia, con dodici successi in dodici partite giocate (inclusa quella di “San Siro” contro il Milan secondo in classifica) e una Champions League in cui la squadra di coach Rita Guarino è stata eliminata dalle campionesse in carica del Lione, con un’eliminazione arrivata però a testa altissima nonostante i due ko nel doppio confronto.

E poi la Supercoppa Italiana vinta contro la Fiorentina e la Coppa Italia, in cui le bianconere hanno vissuto un match dalle mille emozioni contro l’Empoli. La squadra toscana è riuscita a mettere in difficoltà le campionesse d’Italia, che in rimonta sono però riuscite a prevalere con l’altisonante risultato di 4-5. Di questo e altro ha parlato la calciatrice Cecilia Salvai in diretta sul canale Twitch bianconero:

"La rosa che abbiamo a disposizione in questa stagione è davvero la migliore che la Juventus Women abbia mai avuto in tutta la sua storia. Praticamente quando una calciatrice esce ne entra subito un'altra dello stesso livello. Anche se una di noi ha un acciacco all'ultimo siamo sempre pronte a sostituirla con un'altra all'altezza della situazione. Coppa Italia con l'Empoli? E' stata sicuramente una partita emozionante, in cui abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia di vincere. Anche dopo aver segnato il gol del 4-5 siamo tornate a casa a mille all'ora, con la voglia di segnare ancora altri gol. Siparietto con Girelli? A Cristiana ho detto che prova una bella sensazione ad ogni partita andando a segno. Gol in campionato? Speriamo possa accadere, ma prima devo pensare a fare bene il mio lavoro: devo pensare a non far fare gol alle nostre avversarie".