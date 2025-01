Bosco: “Thiago Motta grande equivoco della Juventus”

Andrea Bosco ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico non avrebbe dato seguito al buon avvio

Intervistato per TJ, Andrea Bosco ha parlato delle difficoltà della Juventus in questa stagione, partendo da una disamina sull’allenatore Thiago Motta. Ecco le sue parole: “La Juve sta vivendo questa situazione perché è attualmente all’interno di un grande equivoco: c’è un progetto affidato ad un allenatore che aveva iniziato benissimo e che si è perso con evidenza per strada, che forse non ha capito in quale società è capitato e che continua a parlare della storia bianconera che non conosce. Forse conosce solo le punte delle eccellenze come Del Piero, Baggio e Zidane, ma non sa chi sono i vari Di Livio, Padoin, Torricelli e tutti i gregari che non determinano i risultati ma che creano le condizioni per cui i vari fuoriclasse ti possono portare alla vittoria. Questo è quel che riguarda Motta”.

Bosco: “Oltre a Thiago Motta c’è anche l’equivoco della società”

Il giornalista ha proseguito: "Thiago Motta non è l'unico equivoco. L'equivoco è poi nella società: Giuntoli è arrivato con delle ottime credenziali da Napoli, ma è sconcertante aver investito 143mln per tre giocatori come Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Sull'olandese, francamente, avevo tutte le riserve del mondo poiché è il classico giocatore di Gasperini che rende solo in quel contesto e fallisce altrove. Chi è andato via come il 'Papu' Gomez si è successivamente ridimensionato".