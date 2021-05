Bonucci scherza con Demiral: “La torta basterà per tutti?”

Siparietto social tra i due in occasione del compleanno del numero 19

Leonardo Bonucci festeggia oggi i 34 anni. Alla vigilia della trasferta di Udine, la Juventus non è comunque mancata nel fare gli auguri al proprio difensore centrale con questo messaggio:

Oggi Bonucci spegne trentaquattro candeline e festeggia il suo decimo compleanno in bianconero. Leo ha praticamente trascorso un terzo della sua vita indossando la nostra maglia e vincendo, tanto, con i nostri colori addosso. Il suo carisma, la sua dedizione al lavoro e il suo spirito di sacrificio incarnano, da sempre, alla perfezione lo spirito juventino e, stagione dopo stagione, continuano a essere un fondamentale biglietto da visita per i nuovi giocatori che arrivano in bianconero.

D’altronde non si raggiunge quota 438 partite con la maglia della Juventus (tra tutte le competizioni) per caso. Leo si è costruito tutto questo, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E se la voglia di continuare a migliorarsi non è mai cessata, servendo anche come stimolo per i più giovani, è grazie anche e soprattutto alla sua attenzione al dettaglio posta in ogni singola circostanza. Leo è unico e siamo sicuri che, nella sua unicità, il regalo più grande che vorrà ricevere sarà la vittoria nella gara di domani e noi non possiamo che essere d’accordo con lui.

Buon compleanno, di cuore, Leo!".

In seguito alla seduta di rifinimento odierna, tutti i compagni hanno voluto organizzare una piccola festa in onore del centrale viterbese. Merih Demiral, come suo solito, ha voluto prendere in giro il compagno di reparto, presentandosi con una mini-torta con sopra una candelina. Una scena che ha naturalmente scatenato le risate di tutto lo spogliatoio, oltre alla reazione ironica dello stesso festeggiato che, tramite le proprie stories su Instagram, si è chiesto se la torta basterà a sfamare tutti quanti: