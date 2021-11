Bonucci: “Le polemiche mancano di rispetto ad Allegri”

Il difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni

Questo week end non ci saranno partite di campionato, dato che quasi tutti i giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar. A commentare l'attuale momento degli Azzurri è stato il difensore bianconero Leonardo Bonucci, il quale ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del match contro la Svizzera. Il numero 19 si è poi anche soffermato sulle polemiche mosse nei confronti di Allegri.