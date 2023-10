Ex Juventus, primo gol di Bonucci in Bundesliga su calcio di rigore

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha siglato il primo gol con la maglia dell'Union Berlino, trasformando un rigore.

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, ha lasciato i bianconeri qualche settimana fa, con tanto di intervista dove, senza peli sulla lingua, non le manda a dire a suoi ex dirigenti.

Adesso il centrale difensivo è all'Union Berlino, club tedesco. Bonucci, dopo un inizio non proprio fortunato, ha siglato oggi il suo primo gol con la nuova maglia; la rete è stata segnata su calcio di rigore, specialità della casa per l'ex Bari e Milan.

La prima gioia per Bonucci, che in questa stagione, forse l'ultima della carriera, proverà a riconquistarsi il posto in Nazionale per gli Europei del 2024, qualificazioni permettendo.

