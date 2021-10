Boniek: “La Juve è in ripresa e a Torino è sempre difficile”

L'ex giocatore di Juve e Roma ha rilasciato delle dichiarazioni sul big match di domenica

SUL BIG MATCH - "Giocare contro la Juve a Torino è sempre difficile per tutti, è una squadra pericolosa e che è in netta ripresa. Ha anti giocatori che sono molto bravi, ma la Roma ha bisogno di tirare fuori una grande prestazione in questo stadio. Noi abbiamo una squadra molto interessante con grande potenziale ma pecchiamo ancora di concentrazione, vogliamo il bel gioco ma non dobbiamo mai dimenticare la concentrazione e l’attenzione soprattutto in fase difensiva".