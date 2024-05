Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Bremer vince il ballottaggio

Nella posticipo della penultima giornata di campionato, la Juventusaffronta il Bologna, in una sfida importante per la conquista del terzo posto in campionato. I bianconeri, nella prima gara senza Allegri, e con Montero in panchina, confermano il solito blocco, con Bremer a guidare la difesa. A centrocampo spazio a Cambiaso e Iling sulle corsie esterne, con Locatelli e Rabiot confermati, insieme alla new entry Miretti. In avanti non si toccano Chiesa e Vlahovic. Dalla panchina Yildiz. I felsinei, invece, devono fare a meno di Zirkzee, infortunato, al suo posto ci sarà Odgaard. Sugli esterni ci saranno Ndoye e Castro, con Freuler al centro. In difesa confermato dal 1' l'obiettivo bianconeroCalafiori.