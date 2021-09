Berhalter: “McKennie tornerà in Italia, ci sono grandi aspettative per i nazionali”

Il tecnico degli USA ha parlato

redazionejuvenews

La Juventus è attesa sabato dalla partita contro il Napoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. La partita arriverà dopo la pausa per le Nazionali, che è arrivata con i bianconeri ad un punto in classifica: dopo i due punti persi a Udine per le disattenzioni di Szczesny, i bianconeri hanno perso la prima partita in casa contro l'Empoli, rimanendo così sul fondo della classifica. Al rientro i ragazzi di Massimiliano Allegri saranno attesi dal Napoli al San Paolo, per poi ospitare la domenica successiva il Milan tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.

La pausa delle nazionali ha portato via a Massimiliano Allegri molti dei suoi giocatori, con il tecnico che rischia di arrivare alla partita con il Napoli con gli uomini contati: al netto di quanto succederà per gli argentini e i brasiliani, la cui partita è stata interrotta l'altro giorno per la presenza di quattro positivi, la Juventus rischia di giocare contro i partenopei con gli uomini contati, proprio per colpa delle partite in Sudamerica, che finiranno troppo tardi per consentire ai giocatori di tornare in tempo.

Uno che in tempo tornerà sicuramente è Weston McKennie, punito dall'allenatore degli USA per non aver rispettato le norme anti COVID: il giocatore della Juventus è sceso dal pullman della squadra e si è fermato a firmare degli autografi a dei tifosi senza mascherina. Tanto è bastato per escluderlo dalla scorsa partita ed ora dalla Nazionale, come comunicato in conferenza stampa dal tecnico della Nazionale Gregg Berhalter: "Weston tornerà in Italia e non sarà disponibile per la partita contro l’Honduras a causa di una violazione della politica della squadra del protocollo Covid. Ci sono grandi aspettative per coloro che fanno parte della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti ed è importante che tutti nel gruppo siano responsabili".