Bergomi: “Con Allegri la Juve ritorna ai vertici”

L'ex giocatore dell'Inter ha parlato

Cresce l'enstusiasmo in casa Juve dopo il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. I tifosi infatti, gia sognano di ritornare presto a dominare nel campionato italiano, cosi come erano stati abituati a farlo per ben 9 anni di fila nell'ultimo decennio, interrotto poi dalla corazzata degli uomini di Antonio Conte. A commentare quella che sarà la Juve versione Allegri 2.0 è stato l'ex bandiera dell'Inter Beppe Bergomi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Nerazzurra.

"Se avrebbe fatto più punti rispetto a Pirlo? Sì. Lui è stato con noi una serata al club (su Sky, ndr) e poi è rimasto anche dopo la fine della trasmissione. Sa come comportarsi, ha le idee chiare, è scaltro. Il tempo che Pirlo ha perso, specie all'inizio, Max non l'avrebbe perso. L'Inter ha strameritato di vincere lo scudetto, ma la Juve ha lasciato punti con squadre come Benevento e Crotone, senza restare attaccata al vertice. Quindi vedo una Juve che torna a essere più forte. Allegri vicino all’Inter? Secondo me ci hanno pensato, anche l'anno scorso prima di Villa Bellini. Io con Max ci ho parlato e secondo lui l'Inter è forte. Poi è chiaro che, quando è arrivata la Juve, lui ha deciso per i bianconeri”.