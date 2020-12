Bentancur: “Quando ancora non ero arrivato la Juve era a -10 ed ha vinto lo stesso. Ora vogliamo vincerle tutte”

TORINO – Il centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa il momento della Juventus in Serie A e cosa si aspetta dal nuovo anno in bianconero. Di seguito riportiamo le sue parole.

SULLA FIORENTINA – “Le partite che abbiamo fatto prima le abbiamo fatte con grande mentalità e non siamo riusciti a fare lo stesso contro la Fiorentina. Quella partita ci ha fatto capire che bisogna uscire dal campo con la mentalità giusta se no gli altri ti mangiano. Quella partita è il passato e adesso cominciamo a pensare al 2021 come sappiamo fare noi con una bella vittoria.

SULLO SCUDETTO – “Siamo in corsa per lo scudetto e ne abbiamo parlato tra di noi. È già successo qualche anno fa quando io non ero ancora arrivato e la Juventus era a dieci punti ed ha vinto lo stesso. Quindi sappiamo che dobbiamo vincere tutte le partite. Dobbiamo pensare a vincere tutto e abbiamo tutti gli scontri diretti con le squadre che sono davanti. Questa è la mentalità giusta vincere tutte le partite che dobbiamo giocare fino a fine anno.

SU PIRLO – “Per noi avere un allenatore come Pirlo in panchina è un onore. Lui a noi centrocampisti da una grandissima mano. Sta facendo un grande lavoro per fare migliorare tutti. Guardare in panchina e vedere che lui sta guardando cosa facciamo è un plus per noi e so che dobbiamo migliorare tantissimo, ma mancano tante partite e dobbiamo seguirlo. Dobbiamo avere la mentalità giusta. Qualsiasi squadra esce con la voglia di vincere perché è la Serie A. E poi in modo particolare contro di noi e lo sappiamo.

SULL’UDINESE – “L’Udinese? Stanno facendo molto bene. Hanno fatto un paio di partite molto buone e hanno dei calciatori fortissimi, ma noi dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta e se lo facciamo riusciremo a vincere le partite che ci faranno arrivare alla vittoria del decimo scudetto consecutivo.

SUL CORONAVIRUS – "Credo che dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Questa è una cosa che ho imparato quest'anno. L'altro giorno è successa una cosa alla mia famiglia: a Buenos Aires è morto un mio cugino che ha la mia stessa età. Dobbiamo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo perché non sai mai cosa può succedere. E credo sia importantissimo dire ai parenti quanto gli vuoi bene. La cosa più importante è che migliori la situazione legata al coronavirus e speriamo di rivedere tutti i tifosi allo stadio perché il loro supporto è importantissimo. A livello personale voglio migliorare tantissimo perché devo farlo e un calciatore ogni giorno deve imparare qualcosa. Infine voglio dire ai tifosi che devono stare tranquilli perché la Juventus sarà lì per prendersi lo scudetto e vincere".