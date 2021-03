Beck: “Sono stato ad un passo dalla Juve ma non firmai per colpa di Conte”

L'ex terzino dello Stoccarda ha svelato un curioso retroscena di mercato

In casa Juve sembra essere ritornato l'entusiasmo dopo la bella vittoria della Sardegna Arena contro il Cagliari di mister Semplici. Entusiasmo ritrovato anche dalla stella assoluta di questa squadra CR7 che, ha spazzato via le polemiche e le critiche ricevute nei giorni successivi all'eliminazione dalla Champions con una tripletta rifilata al malcapitato Cragno in appena 30 minuti di gioco, quasi a voler dimostrare al mondo intero tutta la rabbia che aveva in se. Ma è improbabile pensare che tutti i problemi rinvenuti dalla Vecchia Signora in questa stagione siano cessati grazie alla vittoria contro i sardi. Proprio per questo negli uffici della Continassa si continua a lavorare duramente su quelli che sono stati gli obiettivi definiti per la prossima sessione di mercato, tentando di consegnare a Pirlo un organico completo e ultimato per puntare all'assalto della Champions e del campionato nella stagione che verrà.