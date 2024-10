Baroni: “Juventus? E’ una squadra forte in Italia e in Europa”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida in campionato.

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole in conferenza: “Affrontiamo una squadra forte, la miglior difesa d’Europa e con il miglior possesso palla in Italia. Devono ancora subire una rete su azione: hanno compattezza e personalità. Per noi è una partita ideale per cercare di competere: è un test di altissimo livello. Dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza e la personalità giusta, con la brama di giocare sfide partite così difficili. Nelle difficoltà si cela la bellezza. Come sta Guendouzi? Guendo sta meglio: ci prenderemo ancora 24 ore di tempo per rifinire tutte le valutazioni del caso. Pare che potrebbe essere disponibile, non so se dall’inizio. Il ragazzo ha grande voglia di esserci: non avevo dubbi su questo”.

Sulla Lazio

“Credo che le ambizioni vadano di pari passo con le prestazioni e con quello che vuoi proporre, più che parlare preferisco il fare. Per noi significa lavorare a testa bassa, con grande spirito. Siamo tutti ambiziosi, dalla piazza alla società fino ai calciatori, ma questa ambizione può essere coltivata solo con il sacrificio e questa gara è un passaggio importante. Per noi sarà un passaggio importante, viviamo di test continui. Nel nostro lavoro i test sono quotidiani tra ciò che si propone e le risposte che si ottengono, affronteremo una squadra forte e da questo punto di vista dobbiamo andare con il desiderio di alzare il livello con queste partite”.