Juventus, Baroni: “Hien in dubbio. Difesa a 4? Non è da escludere”

Il tecnico degli scaligeri, prossimo avversario della Juve, ha presentato il match di sabato sera. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza

A due giorni dal match contro la Juve, il tecnico degli scaligeri Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa: “Proveremo con tutte le nostre forze a vincere, la difficoltà è alta ma la bellezza sta anche in questo, bisogna fare una partita di grandissimo spessore. Hien è un giocatore che questo momento è prossimo al rientro, ma per il quale c’è ancora un margine di rischio che dobbiamo valutare“.