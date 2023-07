Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato di Nicolò Zaniolo, confermando l'interesse della Juventus per il giocatore del Galatasaray

Ai margini dell'assemblea di Lega, Joe Barone , dirigente della Fiorentina , ha parlato d ell'oggetto dell'interesse del calciomercato della Juventus Nicolò Zaniolo . Barone oltre a manifestare apprezzamento per il giocatore avrebbe confermato l'interesse del club bianconero sul calciatore del Galatasary .

Ecco cosa ha detto: "Zaniolo è un ottimo giocatore, è un giocatore del Galatasaray. Ho sentito ultimamente che lui è interessato ad andare alla Juventus. Quindi penso che resterà al Galatasaray con l'interesse per la Juventus".