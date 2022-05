Bargiggia: “Stagione deludentissima. Tra Pogba e Milinkovic…”

Il noto giornalista, nel suo editoriale per seriea24.it ha commentato il momento della Juventus, dal tecnico, alla dirigenza, al mercato.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia nel suo editoriale per seriea24.it ha commentato il momento della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juventus non sa più vincere nemmeno quando è avanti 2 a 0, nel suo stadio e nel giorno di festa. C’erano da celebrare gli addii di Chiellini (17 anni da bianconero) e Dybala (7). È stata invece una festa rovinata dal risultato (2 a 2) con la Lazio del mai sopportato Sarri che si è preso un minimo di rivincita garantendosi un posto in Europa League con un turno di anticipo.

Nemmeno con il ritorno al gol di Vlahovic e Morata, Allegri è riuscito a congedarsi da vincente in questa stagione deludentissima, la peggiore delle ultime 3 stagioni. Proprio nel giorno un cui il popolo juventino andava in fibrillazione per il possibile ritorno di Pogba.

Un incontro con l’avvocato brasiliano Pimenta, socia del povero Mino Raiola ha acceso i fuochi della nostalgia. Poi Arrivabene, allo stadio ha detto che si è parlato di altri giocatori. In effetti, anche De Ligt, Kean e Pellegrini hanno gli stessi agenti di Pogba.

Un suo ritorno alla Juve però può solo passare attraverso una sensibile decurtazione dell’attuale ingaggio: da 16 mln non basterà scendere a 13. Beffardo il gol del 2 a 2 della Lazio firmato da Milinkovic-Savic, altro obbiettivo, difficile (Lotito lo spinge verso lo United) in concorrenza con Pogba. E se poi alla fine la spuntasse il terzo incomodo Paredes?

Fischiato dal popolo bianconero, sugli applausi mischiati alle lacrime per l’addio di Dybala. Non certo un bel segnale per Andrea Agnelli, primo responsabile degli insuccessi degli ultimi tre anni. Con i campioni come Del Piero o presunti tali come Dybala, il presidente bianconero non ha certo un grande feeling.

Il tutto nella serata in cui, poco prima del fischio d’inizio allo Juventus Stadium, la Fiorentina faceva harakiri perdendo in casa della Sampdoria già salva. Posto in Europa ad alto rischio e sfida finale proprio alla Juventus per provare a tornare in corsa.

Due sconfitte consecutive ed un pari con la Lazio non fanno certo della Juve targata Allegri un avversario particolarmente insidioso".