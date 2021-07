Bagni snobba la Juve: “Per lo scudetto dico Napoli”

L'ex giocatore del Napoli ha parlato

Sono trascorsi gia diversi giorni dalla vittoria dell'Europeo a Wembley, eppure il clima di festa e di serenità che si respira nel nostro paese sembra non voler cessare. Ma l'inizio della nuova stagione è imminente e proprio per questo bisogna intervenire sul mercato con i tempi giusti, per non farsi trovate impreparati quando il campionato riprenderà i battenti.

"Juventus favorita per lo Scudetto? No, a bocce ferme per me la favorita è il Napoli. Bisogna vedere, ci sono ancora tanti giorni prima dell’inizio del campionato. Adesso, per me, il Napoli è più forte di tutti. Napoli-Verona? Nessuno ha spiegato, si evita l’argomento: perché? Non lo concepisco. Mi sarebbe bastato che mi venisse detto sia stata una giornata storta. Come quando ti accusano di qualcosa e tu resti zitto: la gente cosa deve pensare? Se invece si danno le proprie ragioni magari ci si fa un’opinione. Lazio di Sarri in chiave Scudetto? Anche loro dovranno vendere qualcuno però poi i giocatori che arriveranno non saranno all’altezza di quelli del suo Napoli. L’obiettivo di Sarri sarà ovviamente quello di poter arrivare tra le prime 4, sarebbe un gran successo. La Juventus non doveva neanche essere in Champions League e avrebbe avuto tanti problemi più grandi di quelli che già ha".