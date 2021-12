Avv. Napoli: “Osimhen potrebbe giocare contro la Juve”

L'avvocato del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha spiegato come l'attaccante africano potrebbere prendere parte al big match del 6 gennaio

Dopo essere rientrata prepotentemente in corsa per la lotta Champions, ora in casa Juve le attenzioni sono tutte rivolte al mercato invernale e soprattutto al big match del 6 gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti. Partenopei che potrebbero presentarsi all'Allian Stadium decimati, viste le assenze dei giocatori impegnati in Coppa d'Africa, quali: Koulibaly, Anguissa e Osimhen, oltre ai positivi al Covid Lozano e Fabian Ruiz. Ma per quanto riguarda il bomber numero 9 lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Il centroavanti africano potrebbe infatti prendere parte alla gara di Torino, come spiegato anche dall'avvocato del Napoli Enrico Lubrano, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.