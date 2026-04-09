Atalanta-Juventus, le quote parlano estremamente chiaro

Alla New Balance Arena va in scena uno di quegli appuntamenti che pesano davvero nella corsa alla zona europea: Atalanta e Juventus si ritrovano di fronte nella 32ª giornata di Serie A 2025/26, divise da soli 4 punti in classifica. Una di quelle partite che può rimescolare le carte in modo significativo.
Palladino cerca la continuità che è mancata nel corso di una stagione piuttosto irregolare, mentre Spalletti vuole blindare la posizione dei suoi tra le prime della classe. A fare da sfondo c’è anche il ricordo del 5 febbraio scorso, quando in Coppa Italia l’Atalanta rifilò un netto 3-0 alla Juventus a Bergamo: una rivalità accesa, imprevedibile, mai banale.
Quote Atalanta-Juventus
Le quote raccontano di una sfida sostanzialmente aperta. La Juventus parte con i favori del pronostico, ma il campo e il recente momento dei bergamaschi tengono viva ogni ipotesi. Il segno 1 è proposto intorno a 3.10, il pareggio a 3.35, il 2 scende verso il 2.35. I bianconeri sono favoriti, ma non in modo schiacciante: l’episodio, come spesso accade in queste sfide, potrebbe rivelarsi determinante.
L’analisi su sitiscommesse
In classifica la Juventus occupa il 5° posto a quota 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte, 54 gol fatti e 29 subiti), l’Atalanta segue al 7° posto con 53 (14 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte, 44 reti segnate e 27 incassate). Entrambe le squadre puntano con convinzione a un posto in Europa.
L’Atalanta arriva da due vittorie in campionato contro Lecce e Verona senza subire reti, ma in Champions ha incassato un pesante 4-1 dal Bayern, dopo il 6-1 dell’andata. La Juventus invece arriva da un 2-0 sul Genoa, preceduto dal pari con il Sassuolo per 1-1 e da un successo esterno contro l’Udinese.
Qui Atalanta – Qui Juventus
Palladino potrà contare su un’Atalanta propositiva e creativa, con De Ketelaere in ottima forma, ma dovrà fare a meno degli infortunati Hien e Scamacca. Sul fronte bianconero, Spalletti dispone di una squadra in buon momento: Yildiz ha raggiunto i 10 gol stagionali, ma Vlahovic, Adzic, Perin e lo squalificato McKennie salteranno il match.
Probabili formazioni
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Boga; David. All.: Spalletti
Dove vederla e i nostri consigli
La partita sarà trasmessa su Sky Sport e DAZN, con inizio alle 20:45 e pre-partita dalle 20:00. Il nostro pronostico è Goal: entrambe le squadre hanno i mezzi per segnare, come confermano i numeri dell’Atalanta (Goal centrato in 8 delle ultime 10 gare). Interessante anche la Doppia Chance 12, mentre in una gara fisicamente intensa il mercato Cartellino Rosso Sì merita attenzione.