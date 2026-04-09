Atalanta-Juventus, le quote parlano estremamente chiaro

Palladino cerca la continuità che è mancata nel corso di una stagione piuttosto irregolare, mentre Spalletti vuole blindare la posizione dei suoi tra le prime della classe

Alla New Balance Arena va in scena uno di quegli appuntamenti che pesano davvero nella corsa alla zona europea: Atalanta e Juventus si ritrovano di fronte nella 32ª giornata di Serie A 2025/26, divise da soli 4 punti in classifica. Una di quelle partite che può rimescolare le carte in modo significativo.

Palladino cerca la continuità che è mancata nel corso di una stagione piuttosto irregolare, mentre Spalletti vuole blindare la posizione dei suoi tra le prime della classe. A fare da sfondo c’è anche il ricordo del 5 febbraio scorso, quando in Coppa Italia l’Atalanta rifilò un netto 3-0 alla Juventus a Bergamo: una rivalità accesa, imprevedibile, mai banale.

Quote Atalanta-Juventus

Le quote raccontano di una sfida sostanzialmente aperta. La Juventus parte con i favori del pronostico, ma il campo e il recente momento dei bergamaschi tengono viva ogni ipotesi. Il segno 1 è proposto intorno a 3.10, il pareggio a 3.35, il 2 scende verso il 2.35. I bianconeri sono favoriti, ma non in modo schiacciante: l’episodio, come spesso accade in queste sfide, potrebbe rivelarsi determinante.

L’analisi su sitiscommesse

In classifica la Juventus occupa il 5° posto a quota 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte, 54 gol fatti e 29 subiti), l’Atalanta segue al 7° posto con 53 (14 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte, 44 reti segnate e 27 incassate). Entrambe le squadre puntano con convinzione a un posto in Europa.

L’Atalanta arriva da due vittorie in campionato contro Lecce e Verona senza subire reti, ma in Champions ha incassato un pesante 4-1 dal Bayern, dopo il 6-1 dell’andata. La Juventus invece arriva da un 2-0 sul Genoa, preceduto dal pari con il Sassuolo per 1-1 e da un successo esterno contro l’Udinese.

Qui Atalanta – Qui Juventus

Palladino potrà contare su un’Atalanta propositiva e creativa, con De Ketelaere in ottima forma, ma dovrà fare a meno degli infortunati Hien e Scamacca. Sul fronte bianconero, Spalletti dispone di una squadra in buon momento: Yildiz ha raggiunto i 10 gol stagionali, ma Vlahovic, Adzic, Perin e lo squalificato McKennie salteranno il match.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Boga; David. All.: Spalletti

Dove vederla e i nostri consigli

La partita sarà trasmessa su Sky Sport e DAZN, con inizio alle 20:45 e pre-partita dalle 20:00. Il nostro pronostico è Goal: entrambe le squadre hanno i mezzi per segnare, come confermano i numeri dell’Atalanta (Goal centrato in 8 delle ultime 10 gare). Interessante anche la Doppia Chance 12, mentre in una gara fisicamente intensa il mercato Cartellino Rosso Sì merita attenzione.